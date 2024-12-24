بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يشعر بالاستياء بسبب توقيت مبارياته خارج ملعبه، خلال الموسم الحالي.

ومن أصل 13 مباراة لعبها الميرنجي خارج ملعبه، حتى الآن، جاءت مباراتان فقط قبل الساعة 9:00 مساء (بالتوقيت المحلي)، إحداها مباراة نهائي كأس القارات للأندية.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، يشعر الملكي باستياء، وبدأ الأمر يُطرح بسخرية داخل الملكي، نظراً للتأثيرات السلبية التي ترافق خوض المباريات بمثل هذا التوقيت.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعبين يعترفون بصعوبة التكيف مع ديناميكية اللعب بالساعة التاسعة مساءً، وأن هذا يؤثر على النوم والراحة، كما أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قلل من حدة التدريبات في اليوم التالي للمباريات الليلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في ريال مدريد: “لقد سئمنا من العودة إلى مدريد في الساعة الثالثة صباحاً بعد كل مباراة خارجية، إذا حالفنا الحظ، وفي اليوم التالي، علينا التدريب!”.

وأضاف المصدر: “إذا كان من الصعب بالفعل الراحة مع جدول المباريات المزدحم، تخيل الوضع مع هذه الأوقات، لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نعتبر هذا الوضع طبيعياً، لكنه ليس كذلك”.