موهبة بوروسيا دورتموند على رادار بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ مهتم بالحصول على خدمات الإنكليزي، جيمي جيتنز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة “سكاي ألمانيا”، فإن بايرن يراقب الموهبة الإنكليزية الذي يأتي على رأس قائمة البافاري للميركاتو الصيفي.

وأفادت الصحيفة: “فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، وماكس إيبرل المدير الرياضي، يشيدان بجيتنز داخلياً، ويعتقدان أنه يناسب طريقة لعب النادي”.

وأكدت الصحيفة، أن لا فرصة لانتقال اللاعب خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأتمت الصحيفة: “ستتم مناقشة الأمر في الصيف، اعتمادا على مدى جدية البافاري والفرق الإنكليزية المهتمة بالمهاجم، وكذلك مدى رغبته في الرحيل”.