توافق برج السرطان مع الأبراج: من الصداقة إلى العداوة.

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعرف برج السرطان بحساسيته وعاطفته الجياشة، ممّا يجعله يبحث عن الاستقرار والأمان في علاقاته. ولكن، هل يتوافق برج السرطان مع جميع الأبراج؟ وما هي الأبراج التي تُعتبر صديقًا مثاليًا له، وتلك التي قد تشكل تحديًا؟ في هذا المقال، سنستكشف ديناميكيات علاقات برج السرطان مع الأبراج الأخرى، ونكشف عن أفضل أصدقائه وأسوء أعدائه في عالم الأبراج.

يُعتبر برج الثور من أفضل الأصدقاء لبرج السرطان. يشترك هذان البرجان في العديد من الصفات، مثل حبهما للاستقرار والراحة والولاء. يوفر برج الثور الدعم العاطفي والأمان الذي يحتاجه برج السرطان، بينما يمنح السرطان الثور العمق العاطفي والتفهم. تُبنى علاقتهما على الثقة والاحترام المتبادل، ممّا يجعلها صداقة قوية ودائمة.

قد يُعتبر برج الحمل من أكثر الأبراج التي يصعب على برج السرطان التوافق معها. يتميز برج الحمل باندفاعه وحماسه واستقلاليته، في حين يميل برج السرطان إلى الحساسية والانطواء. قد يُؤذي اندفاع الحمل حساسية السرطان، بينما قد يرى الحمل أن السرطان مُتشبث ومُتردد. هذا الاختلاف في الطباع قد يُؤدي إلى سوء فهم وتوتر في العلاقة.