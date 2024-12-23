كيف أتعامل مع حالات الذعر!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:57 صباحاً - مقدمة عن حالات الذعر

تعتبر حالات الذعر من الظواهر النفسية الشائعة والتي تصيب العديد من الأشخاص في أوقات مختلفة من حياتهم. تتميز هذه الحالات بشعور مفاجئ بالقلق والخوف الشديدين، وقد تترافق أحيانًا مع أعراض جسدية مثل تسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس.

التعرف على أعراض حالات الذعر

من المهم فهم الأعراض المرتبطة بحالات الذعر لتمييزها عن غيرها من المشكلات الصحية. تشمل الأعراض الشائعة:

تسارع ضربات القلب والشعور بالخفقان

التعرق المفرط

الارتجاف أو الاهتزاز

الشعور بالاختناق أو صعوبة التنفس

الشعور بعدم الاستقرار أو الدوار

الخوف من فقدان السيطرة أو الجنون

كيفية التعامل مع حالات الذعر

التعامل مع هذه الحالات يتطلب بعض الاستراتيجيات والتقنيات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

التنفس العميق

من أسهل وأسرع الطرق للسيطرة على حالات الذعر هو التركيز على التنفس. حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا ببطء واحتفظ به لعدة ثوانٍ قبل الزفير ببطء. هذا يساعد في تهدئة الجهاز العصبي.

التحقيق مع الأفكار

من المهم أيضًا التحقيق مع الأفكار السلبية المرتبطة بنوبة الذعر. حاول تذكير نفسك بأن هذه الحالة مؤقتة وستزول. بمرور الوقت، يمكنك تدريب عقلك للتعامل مع هذه الأفكار بفعالية أكبر.

العلاج النفسي

قد يكون من الضروري في بعض الحالات الحصول على مساعدة مهنية. يمكن لخيارات مثل العلاج السلوكي المعرفي أن تكون فعالة جدًا في التغلب على حالات الذعر حيث تساعد في تغيير أنماط التفكير السلبية.

اللجوء إلى التقنيات البدنية

كما يمكن أن تساعد التقنيات البدنية مثل ممارسة الرياضة بانتظام أو تقنيات الاسترخاء كاليوغا أو التأمل.

خاتمة

التعامل مع حالات الذعر يتطلب بعض الوقت والتدريب، ولكن من الممكن السيطرة عليها وتحسين جودة الحياة. إذا كنت تعاني من نوبات الذعر بشكل متكرر، فلا تتردد في طلب المساعدة من المختصين لضمان حصولك على الدعم اللازم للتغلب عليها.