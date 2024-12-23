نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:57 صباحاً - انفرد الدولي المصري محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي مع نهاية مباريات الجولة الـ 17. 1- محمد صلاح (ليفربول): 15 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً

3- كول بالمر (تشيلسي): 11 هدفاً

4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 10 أهداف

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف

6- كريس وود (نوتينعهام فورست): 10 أهداف

7- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف

8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 9 أهداف

9- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف

10- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف