نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (17) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:57 صباحاً - انفرد الدولي المصري محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي مع نهاية مباريات الجولة الـ 17.
1- محمد صلاح (ليفربول): 15 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 13 هدفاً
3- كول بالمر (تشيلسي): 11 هدفاً
4- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 10 أهداف
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 10 أهداف
6- كريس وود (نوتينعهام فورست): 10 أهداف
7- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف
8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 9 أهداف
9- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف
10- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف