بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد .. لابورتا يشعر بالغضب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن ردة فعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عقب خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت، لحساب الجولة 18 من الليجا، لينفرد أتلتيكو بالصدارة ويتراجع النادي الكتالوني للمركز الثاني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن لابورتا ظهر غاضباً بشكل كبير، عقب المباراة، بسبب النتيجة النهائية أكثر من الأداء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتائج برشلونة تثير حالة القلق داخل إدارة النادي الكتالوني بعد أن تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم في الليجا، وهي نفس عدد الهزائم التي تعرض لها طوال الموسم الماضي، كما أن الفريق فقد الصدارة.

ولكن الصحيفة، أكدت أن الثقة بمدرب الفريق، هانزي فليك “لا تزال مطلقة”، وهناك اعتقاد بأن النتائج السلبية مؤقتة، لأن مستوى الفريق “لا يزال مرتفعاً”.

واختتمت الصحيفة: “الأسابيع المقبلة ستحدد مصير المشروع، لكن حتى الآن، يتمتع فليك بثقة غير محدودة، وإذا لم يحدث انهيار كامل في يناير/ كانون الثاني، فلن يتغير شيء في برشلونة”.