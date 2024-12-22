الكاميرا كشفتها”.. نائبة تدخن سيجارة إلكترونية تحت قبة البرلمان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - تم ضبط النائبة كاثي جوفيناو، عضو حزب “التحالف الأخضر” التي تمثل مدينة بوغوتا، في مجلس النواب الكولومبي وهي تدخن السجائر الإلكترونية خلال جلسة مناقشة إصلاح الرعاية الصحية، مما اضطرها للاعتذار.

وقد رصدت الكاميرات النائبة كاثي جوفيناو وهي تدخن سيجارة إلكترونية صفراء لامعة قبل لحظات من إلقائها كلمة أمام زملائها المشرعين، وفقًا للقطات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبسرعة، نفثت الدخان وأخفت السيجارة الإلكترونية بعد أن أدركت أنها كانت تحت أنظار الكاميرا.

واعترفت جوفيناو بخطأها في عدم الالتزام بالقانون الذي يحظر استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة، حيث نشرت عبر منصة إكس قائلة: “أعتذر للمواطنين عما حدث في الجلسة العامة”.

وأضافت: “لن أكون جزءًا من المثال السيئ الذي يسيطر حاليًا على الخطاب العام، ولن يتكرر ذلك”.

وتابعت: “تأكدوا أنني سأواصل النضال من مجلس النواب بنفس الحجج والصرامة كما هو الحال دائمًا”.

وسارع بعض أعضاء الكونغرس إلى انتقاد جوفيناو، حيث كتب النائب عن كونديناماركا، إدوارد…