الأومليت بالجبن والخضار.. سيحبها أطفالك على الفطور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تحضير الأومليت بالجبن والخضار لأطفالك

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية والمهمة للصغار، حيث تمدهم بالطاقة التي يحتاجونها لبدء يومهم بنشاط وحيوية. وإذا كنت تبحثين عن وجبة لذيذة ومغذية يستمتع بها أطفالك، فإن الأومليت بالجبن والخضار يعد خيارًا رائعًا.

المكونات اللازمة

لتحضير الأومليت اللذيذ، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

3 بيضات

نصف كوب من الجبن المبشور (مثل الجبن الشيدر أو الموزاريلا)

نصف كوب من الخضار المقطعة (الفلفل الملون، الطماطم، البصل الأخضر، السبانخ، إلخ)

ملعقة كبيرة من الحليب

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات التالية لتحضير الأومليت:

في وعاء متوسط، اكسر البيض وأضف إليه الحليب وقليل من الملح والفلفل. اخفق المكونات جيدًا حتى تتجانس. في مقلاة غير لاصقة، قم بإذابة الزبدة أو تسخين الزيت على نار متوسطة. أضف الخضار المقطعة إلى المقلاة وقلّبها لبضع دقائق حتى تصبح طرية. اسكب خليط البيض فوق الخضار في المقلاة وقلّب قليلاً لتوزيع الخضار بشكل متساوٍ. رش الجبن المبشور فوق البيض واتركه يُطهى لبضع دقائق حتى يتماسك الأومليت. عندما يصبح الأومليت ذهبي اللون من الأسفل ومتجانسًا، استخدم ملعقة لقلبه برفق واتركه لدقيقة إضافية. قدّمي الأومليت على الفور لأطفالك وتمتّعي بابتساماتهم وهم يستمتعون بهذه الوجبة الشهية.

إضافات ونصائح

لإضفاء المزيد من التنوع والنكهة على الأومليت، يمكنك تجربة ما يلي:

إضافة بضع أوراق من النعناع الطازج أو البقدونس لمنح الأومليت نكهة مميزة.

دمج أنواع مختلفة من الجبن للحصول على مذاق أكثر ثراءً.

تقديم الأومليت مع قطع من الخبز المحمص أو الخبز العربي للحصول على وجبة إفطار متكاملة.

جربي هذه الوصفة السهلة والمميزة من الأومليت بالجبن والخضار، وكوني على يقين بأن أطفالك سيحبونها. إنها ليست لذيذة فحسب، بل تقدم أيضًا جرعة جيدة من العناصر الغذائية التي يحتاجونها لبدء يومهم بحيوية ونشاط.