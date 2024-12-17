زلزال عنيف يضرب فانواتو بالمحيط الهادي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي اليوم “الثلاثاء”.

ووقع مركز الزلزال بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على عمق 10 كيلومترات.

كما ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في أراضي جوام وساموا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.