ريال مدريد يعزز دفاعه بصفقة شابة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد، يقترب من التعاقد صفقة شابة، لتدعيم خط الدفاع، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن مدافع رديف ليجانيس، لاميني فاتي (18 عاماً)، قريب من الانتقال لصفوف الميرنجي.

وأشارت الشبكة، إلى أن ريال مدريد يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، وكان الهدف التعاقد معه، خلال الصيف المقبل، ولكن الإصابات الكثيرة التي تعرضت لها فرق الأكاديمية على مستوى الخط الدفاعي، دفعت الملكي لإنهاء الصفقة، خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي، فإن الصفقة ستكلف خزينة ريال مدريد 100 ألف يورو.