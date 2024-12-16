هيرفي رينارد: هدفنا تحقيق لقب بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - تحدث الفرنسي، هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن طموحات الأخضر في بطولة كأس الخليج العربي.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قال المدرب الفرنسي: “الهدف من المشاركة هو تحقيق اللقب، لكن لدينا مهمة أكبر وهي تطوير الفريق وتحسينه قبل خوض المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026”.

وأضاف: “في مثل هذه البطولات لابد أن أفكر بإعطاء جميع اللاعبين دقائق للمشاركة، لكن بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو الفوز، خصوصاً أننا خسرنا اللقب في المشاركة السابقة التي أشرفت فيها على المنتخب، وهي فرصة للثأر والفوز باللقب”.

وأفاد: “اختيار اللاعبين يأتي بناء على معرفتي السابقة بهم، كذلك من خلال مشاهدة المباريات، وأنا لدي خبرة كبيرة في الكرة السعودية، وأنا اعتمد بشكل أساسي في الاختيار على معرفتي السابقة باللاعبين”.

وعن موقف سالم الدوسري من المشاركة في البطولة، أوضح: “نحن حريصون على تواجد سالم الدوسري، هو لاعب كبير ومؤثر، لكنه لايزال تحت متابعة الجهاز الطبي، وأنا كمدرب يجب أن أتأقلم على الوضع سواء استطاع المشاركة في البطولة أم لا”.

وعن اللاعبين السعوديين المتواجدين في أوروبا، أشار: “لا شك أننا كلنا فخورين بتواجد سعود وفيصل ومروان في الدوريات الأوروبية، صحيح أن الأمر صعب بالتواجد في بيئة ومنافسة مختلفة، لكنني أتابعهم بشكل كبير، ومن المهم على اللاعب السعودي أن يعي الفرق بين الاحتراف في أوروبا وغيرها، وبلا شك سنفتقدهم في كأس الخليج”.

وعن وجود أي ضغوط على المنتخب السعودي، أكد: “لا نشعر بأي ضغط لخوض البطولة، ويجب أن نكون منطقيين.. تصنيف المنتخب ليس جيداً، كذلك لم يؤدي المنتخب بشكل جيد في الفترة الماضية، فيجب العمل بقوة لتحسين ذلك وتغيير هذا الواقع، وكما نشاهد مثلاً ما يحدث مع جوارديولا، ليس من السهل تغيير الوضع السلبي”.

وعن أسباب الخسارة أمام إندونيسيا في تصفيات المونديال، أوضح: “جلست مع اللاعبين بعد الخسارة من إندونيسيا، وشرحت لهم مكامن الخلل في صفوفنا، لذلك نعمل في هذا المعسكر لتحسين الفريق، وفي صباح كل يوم أفكر في كيفية التأهل لكأس العالم، صحيح وضعنا ليس جيداً في التصفيات، لكننا محظوظون بأننا لا زلنا نملك فرصة التأهل، ونتمنى الدعم من الجميع”.

وعن عدم خوض مباريات ودية كثيرة قبل البطولة، أتم: “لم يكن لي رغبة بمواجهة منتخب يشارك في كأس الخليج قبل البطولة ودياً، لأن من الممكن أن نقابله في البطولة، ومن المهم التركيز على أنفسنا وليس المنتخب المنافس”.