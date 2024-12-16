ارتفاع ضغط الدم: الأسباب والأعراض والعلاجات والوقاية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

ارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بـ “القاتل الصامت”، هو حالة صحية شائعة تتميز بارتفاع قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين بشكل مستمر. هذا الضغط الزائد يمكن أن يتلف الشرايين بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

لا يوجد سبب واحد محدد لارتفاع ضغط الدم، وعادة ما يكون نتيجة لتفاعل عوامل متعددة. من أهم الأسباب:

نمط الحياة:

النظام الغذائي الغني بالملح والدهون المشبعة.

قلة النشاط البدني.

التدخين.

الإفراط في تناول الكحول.

السمنة.

العوامل الوراثية:

تاريخ عائلي بارتفاع ضغط الدم.

الحالات الصحية الأخرى:

أمراض الكلى.

مرض السكري.

انسداد الشرايين.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

في كثير من الحالات، لا تظهر أعراض لارتفاع ضغط الدم، مما يجعل تشخيصه صعباً. ومع ذلك، قد يشعر بعض الأشخاص بالأعراض التالية:

صداع

دوخة

نزيف الأنف

رؤية ضبابية

دقات قلب سريعة أو غير منتظمة

تشخيص ارتفاع ضغط الدم

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم عن طريق قياس ضغط الدم باستخدام جهاز قياس ضغط الدم. يُنصح بقياس ضغط الدم بشكل دوري، خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر.

علاج ارتفاع ضغط الدم

يهدف علاج ارتفاع ضغط الدم إلى خفض ضغط الدم والوقاية من المضاعفات. يتضمن العلاج عادةً:

تغييرات في نمط الحياة:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تقليل تناول الملح.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الأدوية:

يصف الطبيب الأدوية المناسبة حسب حالة المريض.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

إذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

أمراض القلب: النوبة القلبية، قصور القلب.

السكتة الدماغية.

أمراض الكلى.

مشاكل في الرؤية.

تضخم الشرايين.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو تأخير ظهوره من خلال اتباع نمط حياة صحي، والذي يشمل:

التغذية الصحية: تقليل تناول الملح والدهون المشبعة وزيادة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

النشاط البدني المنتظم: ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

السيطرة على التوتر.