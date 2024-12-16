تنافس إنكليزي ألماني على ضم مهاجم باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، كولو مواني، لاعب باريس سان جيرمان.

ولا يتواجد المهاجم الفرنسي، ضمن خطط لويس إنريكي، مدرب النادي الباريسي، حيث قلت مشاركاته خلال الموسم الحالي، بشكل كبير.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد دخل في منافسة مع لايبزيج الألماني للحصول على خدمات كولو مواني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الباريسي بصدد فتح الباب أمام الاستغناء عن كولو مواني في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يبقى خيار الإعارة هو الأقرب.

جدير بالذكر، أن كولو مواني انضم لصفوف باريس سان جيرمان، صيف 2023، قادماً من آينتراخت فرانكفورت، بصفقة بلغت 100 مليون يورو تقريباً.