تعرف عليها .. أبرز الطرق للتخلص من البشرة الدهنية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعانين من مشكلة البشرة الدهنية؟ لا تقلقي، فبإتباع بعض النصائح والعادات اليومية، يمكنكِ التحكم في إفراز الزيوت الزائدة والحصول على بشرة نظرة وشعور صحي.

أسباب البشرة الدهنية:

تنتج البشرة الدهنية عن زيادة إفراز الغدد الدهنية للزيوت، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في ذلك، مثل:

الوراثة: تلعب الجينات دورًا كبيرًا في تحديد نوع بشرتك.

التغيرات الهرمونية: يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء فترة المراهقة أو الدورة الشهرية، إلى زيادة إفراز الزيوت.

بعض الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل، زيادة في إفراز الزيوت.

النظام الغذائي: الأطعمة الدسمة والحارة والمصنعة يمكن أن تزيد من إنتاج الزيوت في البشرة.

الإجهاد: يؤثر الإجهاد سلبًا على صحة البشرة ويحفز إنتاج الزيوت.

طرق للتخلص من البشرة الدهنية:

التنظيف المنتظم: غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف لطيف خالٍ من الزيوت يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة دون تجفيف البشرة.

الترطيب اليومي: استخدمي مرطب خفيف وخالي من الزيوت للحفاظ على رطوبة بشرتك ومنعها من إنتاج المزيد من الزيوت.

المنتجات غير الكوميدوجينيك: اختاري منتجات العناية بالبشرة التي تحمل علامة “غير كوميدوجينيك”، فهي أقل عرضة لسد المسام.

تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك بانتظام لإزالة الخلايا الميتة وفتح المسام، ولكن احرصي على عدم الإفراط في التقشير.

أقنعة الوجه: استخدمي أقنعة الوجه المخصصة للبشرة الدهنية مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدتك في التحكم في الزيوت الزائدة.

أوراق النشاف: استخدمي أوراق النشاف لامتصاص الزيوت الزائدة على مدار اليوم.

العلاجات المهنية: يمكنكِ استشارة طبيب جلدية للحصول على علاجات أكثر تخصصًا، مثل التقشير الكيميائي أو الليزر.

النظام الغذائي الصحي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة بشرتك.

نصائح إضافية:

لا تلمسي وجهك كثيرًا: لمس الوجه باليدين يمكن أن ينقل الأوساخ والبكتيريا إلى البشرة.

استخدمي واقي شمس خالي من الزيوت: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى حماية من أشعة الشمس.

احصل على قسط كاف من النوم: يساعد النوم الجيد على تجديد خلايا البشرة.

قللي من التوتر: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة إنتاج الزيوت، لذا حاولي ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

بالتزامك بهذه النصائح، ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في بشرتك، وستتمكنين من التخلص من مشكلة البشرة الدهنية والتألق بثقة.