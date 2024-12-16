نشكركم على متابعتكم خبر ما علاقة تساقط الشعر بالصيام المتقطع؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذر باحثون من جامعة “ويستليك” الصينية من المخاطر المحتملة لتساقط الشعر عند اتباع نظام الصيام المتقطع. ورغم الفوائد الصحية المتعددة لهذا النظام، إلا أن الدراسة الأخيرة أظهرت أنه قد يؤثر سلبًا على نمو الشعر ويؤخره.

كانت الدراسات السابقة تشير إلى أن الصيام المتقطع يُحسن من وظائف الخلايا الجذعية في الدم والأنسجة المعوية والعضلية، ويساهم في تجديدها. لكن الباحثين في جامعة “ويستليك” قرروا دراسة تأثير هذا النظام الغذائي على خلايا الجلد والشعر، فقاموا بإجراء تجارب على الفئران والبشر، وتبين أن النتائج كانت متشابهة في كلا الحالتين.

قام الباحثون بتغذية مجموعة من الفئران وفقًا لجدول وجبات يومي يسمح لهم بتناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط، مع 16 ساعة من الصيام، بينما اتبعت مجموعة أخرى نظامًا غذائيًا يعتمد على تناول الطعام يومًا والتوقف عن الأكل في اليوم التالي. أما المجموعة الثالثة فقد لم تخضع لأي نظام غذائي محدد.

بعد 96 يومًا من بداية التجربة، أظهرت الفئران التي اتبعت نظام الصيام المتقطع نموًا جزئيًا للشعر فقط، بينما الفئران التي كانت تتناول الطعام دون التقيد بجدول زمني محدد نما شعرها بشكل طبيعي بعد 30 يومًا.

علق البروفيسور بينغ تشانغ، كبير مؤلفي الدراسة، على النتائج قائلاً: “بينما كانت الفئران التي اتبعت نظام الصيام المتقطع في صحة جيدة، إلا أن نمو شعرها كان أبطأ مقارنة بالفئران التي تم توفير الطعام لها طوال اليوم”.

وأضاف أن الصيام المتقطع يؤدي إلى إزالة الخلايا الجذعية المنشَّطة لبصيلات الشعر، وهي الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر. كما أوضح أن هذا النظام يدفع الجسم لاستخدام الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة بدلًا من السكريات المتوفرة بسهولة في معظم الأطعمة، مما يؤدي إلى نقص الدهون اللازمة لإنتاج أحماض دهنية حرة تؤثر على نمو الشعر.

لكن العلماء اكتشفوا أن استخدام فيتامين E مرتين يوميًا على جلد الفئران قد ساعد في منع تساقط الشعر خلال اتباعهن نظام الصيام المتقطع، نظرًا لأن هذا الفيتامين يعتبر مضادًا للأكسدة ويحفز نمو الشعر.

طبق الباحثون نفس التجربة على البشر، حيث شملت دراسة صغيرة 49 شابًا بصحة جيدة. تبين أن أولئك الذين صاموا لمدة 18 ساعة يوميًا على مدى 10 أيام، كان متوسط سرعة إعادة نمو شعرهم أبطأ بنسبة 18% مقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا نظام الصيام.

أوصى الباحثون بالحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن كميات كافية من البروتين، الدهون الصحية، والفيتامينات الأساسية. وأكد البروفيسور بينغ زانغ من جامعة “ويستليك” أن الهدف من الدراسة ليس التحذير من فوائد الصيام المتقطع، بل تسليط الضوء على تأثيراته الجانبية المحتملة على نمو الشعر.

وفي تصريح له، أوضح زانغ أن الهدف من هذه الدراسة هو فهم مضاعفات النظام الغذائي المتقطع، لا سيما عند الرغبة في خسارة الوزن. كما أشار إلى أن الباحثين يخططون للتعاون مع المستشفيات المحلية لدراسة كيفية تأثير الصيام على التئام الجروح وتجديد الخلايا، مع السعي لتحديد المواد التي قد تساعد في تعزيز نمو الشعر خلال فترات الصيام المتقطع.