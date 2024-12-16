رافائيل لوزان يقود الكرة الإسبانية حتى 2028

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - فاز رافائيل لوزان بمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ليقود بذلك الكرة الإسبانية، لمدة 4 سنوات، بحيث تنتهي ولايته عام 2028.

وحصل لوزان على دعم الأغلبية في الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم التي أقيمت، اليوم الاثنين، بإجمالي 90 صوتاً من أصل 138 صوتاً، فيما حصل منافسه سلفادور جومار على 43 صوتاً.

وعانت الكرة الإسبانية من أزمات إدارية متتالية منذ رحيل لويس روبياليس من منصبه، عقب الحادثة المثيرة للجدل في نهائي كأس العالم للسيدات.