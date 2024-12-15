الدوري السويسري (18): لوغانو يدافع عن صدارته أمام لوزان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلتقي يونج بويز مع سيرفيت الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ولوغانو مع لوزان الساعة 18:30، وزيوريخ مع سانت جالين بنفس التوقيت.

أمس، خسر وينترثور أمام لوزيرن 3-4، ويافردون أمام سيون 0-1، وبازل أمام جراسهوبرز بنفس النتيجة.

ويتصدر لوغانو ترتيب فرق الدوري السويسري بـ 31 نقطة، يليه بازل بـ 30 نقطة، ولكل من لوزيرن وسيرفيت 29 نقطة، ولوزان وزيوريخ بـ 27 نقطة لكل منهما.