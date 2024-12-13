أمير كرارة يعتزل الماراثون الرمضاني بعد 14 عامًا.. فما السبب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

فاجأ الفنان المصري أمير كرارة جمهوره بقرار مفاجئ، حيث أعلن عن اعتزاله المشاركة في السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك لعام 2025. جاء هذا الإعلان على هامش حضوره حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مما أثار دهشة وحيرة الجمهور.

أسباب الغياب:

لم يكشف أمير كرارة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، إلا أنه أشار إلى انشغاله بمشاريع فنية أخرى حاليًا. يُذكر أن كرارة كان قد غاب عن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بسبب انشغاله بتصوير أحد أعماله الفنية.

تأثير الخبر على الجمهور:

أثار خبر اعتزال أمير كرارة للماراثون الرمضاني موجة من التعليقات والآراء المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من جمهوره عن حزنهم وخيبة أملهم لهذا القرار، فيما تساءل البعض عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب.

مسيرة أمير كرارة في الدراما الرمضانية:

يعتبر أمير كرارة من أبرز نجوم الدراما المصرية، وقد قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الماضية، وحقق شهرة واسعة وشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

على صعيد آخر، أشاد أمير كرارة بأهمية مهرجان البحر الأحمر السينمائي ودوره في دعم صناعة السينما العربية، مؤكدًا أن التكريم الذي يحظى به الفنانون في مثل هذه المهرجانات يشجعهم على تقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة.