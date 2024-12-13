وداعاً للكوليسترول! نظام غذائي نباتي فعال لخفض الدهون الضارة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول؟ هل تبحث عن نظام غذائي صحي وفعال لخفضه؟ نظام Portfolio الغذائي هو الحل الأمثل لك. هذا النظام الغذائي النباتي، المصمم خصيصًا لخفض مستويات الكوليسترول الضار، قد يكون هو ما تحتاجه لتحسين صحة قلبك.

ما هو نظام Portfolio الغذائي؟

تم تطوير نظام Portfolio الغذائي من قبل الدكتور ديفيد جيه إيه جينكينز، وهو نظام غذائي يركز على مجموعة محددة من الأطعمة التي ثبت فعاليتها في خفض الكوليسترول. يعتمد النظام على أربعة عناصر رئيسية:

بروتين الصويا: غني بالأحماض الأمينية الأساسية وخالي من الكوليسترول.

الستيرولات النباتية: مركبات طبيعية تساعد على خفض امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

المكسرات: غنية بالألياف الصحية والدهون غير المشبعة.

الألياف القابلة للذوبان: تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

فوائد نظام Portfolio الغذائي:

خفض الكوليسترول: أثبتت الدراسات أن هذا النظام الغذائي فعال في خفض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 14%.

تعزيز صحة القلب: يحمي القلب من الأمراض والشرايين من التصلب.

ضبط سكر الدم: مفيد لمرضى السكري.

زيادة الطاقة والحيوية: بفضل العناصر الغذائية المتوازنة.

فقدان الوزن: يساعد على فقدان الوزن الزائد وتقليل الدهون في الجسم.

أطعمة أساسية في نظام Portfolio الغذائي:

الفواكه والخضروات: التفاح، الكمثرى، البرتقال، الموز، البامية، الباذنجان، البروكلي.

الحبوب الكاملة: القمح الكامل، الأرز البني، الشوفان.

البقوليات: الفاصوليا، العدس، الحمص.

المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور الشيا.

الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

الأطعمة المصنعة: الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية، الأطعمة المعلبة.

اللحوم الحمراء والبيض: تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول المشبع.

الدهون المتحولة: موجودة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

الكربوهيدرات المكررة: الأرز الأبيض، الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء.

نصائح لنجاح نظام Portfolio الغذائي:

الاستشارة الطبية: قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية.

التدرج في التغيير: لا تغير نظامك الغذائي بشكل جذري دفعة واحدة، بل قم بإجراء تغييرات تدريجية.

الاهتمام بالتنوع: تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامك الغذائي للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

الاستمتاع بالطعام: اختر الأطعمة التي تستمتع بطعمها لتتمكن من الالتزام بالنظام الغذائي على المدى الطويل.