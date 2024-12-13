دوري نجوم العراق… خلاصة الجولة (11)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الخميس، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة، وترتيب فرق المقدمة والهدافين بعدها…

النتائج المسجلة في الجولة (11)

القاسم × الميناء 0-0

النجف × نفط البصرة 0-0

الزوراء × كربلاء 3-1

نفط ميسان × نوروز 1-0

الكرخ × الشرطة 1-2

أربيل × الكهرباء 4-3

الحدود × دهوك 1-4

ديالى × الطلبة 0-1

النفط × زاخو 2-0

القوة الجوية × الكرمة 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)

1- النفط: 19 نقطة

2- زاخو: 19 نقطة

3- الزوراء: 19 نقطة

4- نفط ميسان: 18 نقطة

5- أربيل: 18 نقطة

6- القوة الجوية: 18 نقطة