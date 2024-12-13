نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالأميرات.. إطلالة مميزة لـ شيرين عبدالوهاب من حفلها في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت الفنانة شيرين عبدالوهاب اليوم في حفلها في دبي الذي بدأ منذ قليل بفستان بينك يشبه فساتين الأميرات مع تسريحة شعر ومكياج مناسب للأجواء، كما افتتحت حفلها بأغنية “مين اختار”.

شيرين عبدالوهاب

وفي سياق آخر، أحيت شيرين مؤخرًا حفلًا في الكويت، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الحفل بأغنية "ميدلي شيرين" ثم تلتها مجموعة من الأغاني المحبوبة مثل "ومين اختار"، و"آه ياليل"، و"على بالي"، بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

لم تنسَ شيرين عبدالوهاب التعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني في ظل معاناتهم، حيث هنأتهم بوقف إطلاق النار وشاركتهم أغنيتها الشهيرة "بحبك يا لبنان". هذا التضامن جاء كلفتة مؤثرة تجاه معجبيها اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لب

شيرين عبدالوهاب

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

على صعيد آخر، حقق ألبوم شيرين الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأغاني على منصات الموسيقى المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حفلاتها في مختلف الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن فازت الفنانة شيرين عبدالوهاب بـ 4 جوائز دفعة واحدة، خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحصدت شيرين عدة جوائز، وهم: أفضل فنانة، الفنان الأول في فئة الأغنية المصرية، فنان العام، وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، وذلك عن مجمل أعمالها على مدار العام الجاري 2024.