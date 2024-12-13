أحمد جودة - القاهرة - بألف سنة.. إنجي علاء تودع عام 2024 بهذه الكلمات



عبرت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء عن حزنها بعام 2024، حيث شاركت جمهورها منشورًا عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

و علقت إنجي على منشورها قائلة: "سنة بألف سنة! شفت فيها اللي مكنتش اتخيل إنه موجود في الدنيا.. فترة سقط منها وفيها ناس وافكار وأحلام.. هي فترة توجع بس فنفس الوقت تخليك تشوف الدنيا بمنظور تاني مختلف.. فترة تعلمك تعرف تشوف النور وسط السواد".

وتفاعل متابعو إنجي مع رسالتها، معبرين عن أمنياتهم لها بمزيد من النجاح في مشروعاتها القادمة، سواء في مجال الكتابة أو تصميم الأزياء، كما يُذكر أن إنجي حققت نجاحات ملحوظة خلال السنوات الماضية، وكان لها بصمة واضحة في عدد من الأعمال الفنية.

مع بداية العام الجديد، تستعد إنجي لطرح مشاريع جديدة تجمع بين شغفها بالكتابة والابتكار في تصميم الأزياء، مما يزيد من حماس جمهورها لما ستقدمه قريبًا.



تفاصيل عن رواية "الأشقر مروان"

و أوضحت إنجى علاء أن الرواية تدور حول رحلة مروان (بطل الرواية) الشاقة فى البحث عن خيلة الأشقر مروان (وهو نوع من أنواع الخيول العربية الأصيلة) بعد أن أجبر على أن يتخلى عنه وفرق بينهما مَن لا يرحم، والتى بدأت معها رحلة الأشقر القاسية دون مروان، فانتقالاتهما تحمل مشاعر مفعمة بالإخلاص والبراءة والتفانى؛ بالعمق النادر الوجود بين البشر، "فهل سيعثر مروان على الأشقر مرة أخرى؟ هل سينجح فى الانتصار على الظلم الذى يقف عائقا بينه وبين الأشقر؟ فها هو القدر الذى على مروان ان يخطو خطواته إليه، حاملا فى وجدانه ذكرياته مع الأشقر التى تساعده على الصمود أمام كل العقبات التى يواجهها حتى يصل إلى نقطة فارقة فى هذا الطريق."