نقص فيتامين د وخطر العقم: تعرف على العلاقة بينهما

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر فيتامين د عنصرًا غذائيًا أساسيًا للجسم، وله دور حيوي في العديد من الوظائف الحيوية. ولكن هل تعلم أن نقص فيتامين د قد يؤثر على خصوبتك ويزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل؟ في هذا المقال، سنتعرف على العلاقة بين فيتامين د والخصوبة والحمل، وكيف يمكنك الحفاظ على مستويات كافية من هذا الفيتامين.

فيتامين د والخصوبة:

يرتبط نقص فيتامين د باختلال الهرمونات، مما يؤثر على جودة البويضات والحيوانات المنوية.

يساعد فيتامين د على تحسين جودة بطانة الرحم وزيادة فرص انغراس البويضة.

يلعب دورًا هامًا في تنظيم الدورة الشهرية.

فيتامين د والحمل:

يساعد فيتامين د على تقليل خطر الإجهاض والولادة المبكرة وتسمم الحمل.

يدعم نمو العظام والأسنان لدى الجنين.

يحسن مناعة الأم والجنين.

أسباب نقص فيتامين د:

قلة التعرض لأشعة الشمس.

نقص فيتامين د في النظام الغذائي.

السمنة.

بعض الحالات الطبية مثل أمراض الأمعاء.

طرق زيادة مستوى فيتامين د:

التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم (15-20 دقيقة يوميًا).

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، حليب البقر المدعم، صفار البيض.

تناول مكملات غذائية بوصفة طبية.

أعراض نقص فيتامين د:

الشعور بالتعب والإرهاق.

آلام العظام والعضلات.

الاكتئاب.

ضعف العظام.

هذا ويعتبر فيتامين د عنصرًا غذائيًا أساسيًا للحفاظ على صحة جيدة وتحسين فرص الإنجاب. للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن، والتعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم، واستشارة الطبيب لتحديد احتياجاتك من هذا الفيتامين.