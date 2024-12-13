دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (5)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - أقيمت، الخميس، مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الفرق بعد هذه الجولة:

1- تشيلسي: 15 نقطة (21-4)

2- فيتوريا غيماريش: 13 نقطة (12- 5)

3- فيورنتينا: 12 نقطة (17- 6)

4- ليجيا وارسو: 12 نقطة (12- 2)

5- لوغانو: 12 نقطة (9-5)

6- شامروك روفرز: 11 نقطة (11- 4)

7- سيركل بروج: 10 نقاط (13- 6)

8- جاغيلونيا بياليستوك:10نقاط (10- 5)

9- رابيد فيينا: 10 نقاط (8- 5)

10-أبويل نيقوسيا:10 نقاط (7-4)

11- يورغوردين: 10 نقاط (8- 6)

12- بافوس: 9 نقاط (9-5)

13- جينت: 9 نقاط (8- 7)

14- اولمبيا ليوبليانا: 9 نقاط (7- 6)

15- هايدنهايم: 9 نقاط (6-6)

16- كوبنهاجم: 8 نقاط (8-6)

17- ريال بيتيس: 7 نقا (5-5)

18- باناثينايكوس:7 نقاط (6-7)

19- فيكينغور ريكيافيك: 7 نقاط (6-7)

20- بوراك بانيا لوكا: 7 نقاط (4- 7)

21- اومونيا نيقوسيا: 6 نقاط (7-7)

22- ملادا بوليسلاف: 6 نقاط (4- 6)

23- هارتس: 6 نقاط (4- 7)

24- إسطنبول باشاك شهير: 5 نقاط (8-11)

25- سيلجي: 4 نقاط (10- 11)

26- مولده: 4 نقاط (6- 8)

27- باتشكا توبولا:4 نقاط (6- 10)

28- استانا: 4 نقاط (3- 7)

29- هلسنكي:4 نقاط (3- 8)

30- سانت جالين: 4 نقاط (9- 17)

31- إف سي نوح: 4 نقاط (3- 12)

32- ذا نيو سينتس: 3 نقاط (3- 7)

33- دينامو مينسك:3 نقاط (4- 9)

34- لاسك لينز: نقطتان (3- 13)

35- بيتروكوب: نقطة واحدة (2-11)

36- ليرن: دون نقاط (2- 12)