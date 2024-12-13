نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (5) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - أقيمت، الخميس، مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الفرق بعد هذه الجولة:
1- تشيلسي: 15 نقطة (21-4)
2- فيتوريا غيماريش: 13 نقطة (12- 5)
3- فيورنتينا: 12 نقطة (17- 6)
4- ليجيا وارسو: 12 نقطة (12- 2)
5- لوغانو: 12 نقطة (9-5)
6- شامروك روفرز: 11 نقطة (11- 4)
7- سيركل بروج: 10 نقاط (13- 6)
8- جاغيلونيا بياليستوك:10نقاط (10- 5)
9- رابيد فيينا: 10 نقاط (8- 5)
10-أبويل نيقوسيا:10 نقاط (7-4)
11- يورغوردين: 10 نقاط (8- 6)
12- بافوس: 9 نقاط (9-5)
13- جينت: 9 نقاط (8- 7)
14- اولمبيا ليوبليانا: 9 نقاط (7- 6)
15- هايدنهايم: 9 نقاط (6-6)
16- كوبنهاجم: 8 نقاط (8-6)
17- ريال بيتيس: 7 نقا (5-5)
18- باناثينايكوس:7 نقاط (6-7)
19- فيكينغور ريكيافيك: 7 نقاط (6-7)
20- بوراك بانيا لوكا: 7 نقاط (4- 7)
21- اومونيا نيقوسيا: 6 نقاط (7-7)
22- ملادا بوليسلاف: 6 نقاط (4- 6)
23- هارتس: 6 نقاط (4- 7)
24- إسطنبول باشاك شهير: 5 نقاط (8-11)
25- سيلجي: 4 نقاط (10- 11)
26- مولده: 4 نقاط (6- 8)
27- باتشكا توبولا:4 نقاط (6- 10)
28- استانا: 4 نقاط (3- 7)
29- هلسنكي:4 نقاط (3- 8)
30- سانت جالين: 4 نقاط (9- 17)
31- إف سي نوح: 4 نقاط (3- 12)
32- ذا نيو سينتس: 3 نقاط (3- 7)
33- دينامو مينسك:3 نقاط (4- 9)
34- لاسك لينز: نقطتان (3- 13)
35- بيتروكوب: نقطة واحدة (2-11)
36- ليرن: دون نقاط (2- 12)