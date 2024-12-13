نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مها أحمد تهنئ زوجها مجدي كامل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت مها صورة تجمعها بزوجها، وكتبت رسالة مليئة بالحب والتقدير، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت طيب يا أغلى وأجمل وأحن زوج وأبويا وأخويا وأبو أولادي ونور عيني وحياتنا، كل سنة وانت نجم النجوم بأدبك وأخلاقك والتزامك وشطارتك وتميزك".



وتفاعل الجمهور مع منشور مها، متمنين لمجدي كامل عيد ميلاد سعيد ومزيدًا من النجاح في حياته الشخصية والمهنية، كما يُذكر أن الثنائي يعد من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري، حيث تجمعهما قصة حب طويلة تمتد لسنوات.

مها أحمد تهنئ زوجها مجدي كامل بعيد ميلاده

مجدي كامل يحتفل هذا العام بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية دافئة، بينما يواصل مشاريعه الفنية التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال الفنانة مها أحمد

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مها أحمد، مسلسل "بيت الشدة" الذي تدور أحداثه حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى (فَلك) تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة (مختار) وسرعان ما تتطور الأمور.

مسلسل “بيت الشدة”

أبطال مسلسل "بيت الشدة"

و يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمى، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامى، ومدحت تيخا، عبير منير، صبرى عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناجى عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.