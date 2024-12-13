سارة سمير تتوج بميداليتين فضيتين في بطولة العالم بالبحرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - توجت بطلة رفع الأثقال سارة سمير بفضيتى الكلين والمجموع ببطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة فى البحرين.

وحرص الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود هاى تهنئة اللاعبة "سارة سمير" لحصولها على ميداليتين فضيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين بواقع فضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 149 كجم وفضية المجموع برفع قدره 262 كجم في وزن 81 كجم.

من ناحية أخرى، استقر محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، على التعاقد مع خبير فنى أجنبى للمنتخب، خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع خطة لزيادة عدد ميداليات اللعبة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار عبد المقصود إلى أنه سيتم وضع خطة للعلاج الطبيعى والتغذية من أجل اكتمال كل العناصرالتى تعمل على تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على العناصر الأساسية من المدربين فى جميع القطاعات.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال التى أقيمت مؤخرا عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.