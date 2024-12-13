نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إصابة حمدي فتحي وقائمة ريال مدريد لنهائي الإنتركونتيننتال وتصريحات كولر والشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

حمدي فتحي يغادر مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة خطيرة

تعرض حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة لإصابة قوية في الرأس وذلك في مباراة فريقه أمام الوكرة القطري والتي جمعتهم في دور نصف نهائي كأس قطر.

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سلوت يزف نبأً سارًا لجماهير ليفربول

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن موعد عودة نجم الفريق البرتغالي ديوجو جوتا من الإصابة.

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تصريحات الشناوي عن مواجهة باتشوكا وهدف اللعب أمام ريال مدريد

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مواجهة الغد أمام باتشوكا المكسيكي غدًا في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

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مفاجآت في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى قطر لخوض نهائي كأس إنتركونتيننتال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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كولر: الخبرة وحدها لا تكفي للفوز على باتشوكا في نصف نهائي كأس القارات

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي غدًا في نصف نهائي كأس القارات للأندية.