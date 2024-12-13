الدوري المغربي (14): الفتح في ضيافة حسنية أغادير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا حسنية أغادير والفتح مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق حسنية أغادير في المركز العاشر بـ 17 نقطة، فيما يتواجد فريق الفتح في المركز الثامن بـ 17 نقطة أيضاً.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 27 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 23 نقطة، المغرب الفاسي بـ 22 نقطة، الجيش الملكي بـ 20 نقطة، ولكل من الوداد والدفاع الجديدي 19 نقطة.