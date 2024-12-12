بعد سحب الجنسية: نوال “الكويتية” تحذف لقبها على مواقع التواصل الاجتماعي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهدت حياة الفنانة الكويتية نوال تحولاً كبيراً بعد سحب الجنسية الكويتية منها، حيث اضطرت إلى حذف لقب “الكويتية” من اسمها الفني على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت نوال قد اختارت لنفسها اسمًا فنيًا مركبًا طوال 23 عامًا، يجمع بين اسمها الحقيقي “نوال ظاهر” وإشارة إلى بلدها الكويت، وذلك لتحديد هويتها الفنية والتفريق بينها وبين أي فنانة أخرى تحمل نفس الاسم.

تدين نوال بالكثير للكويت، حيث ولدت وتعلمت وتدربت في المعهد العالي للفنون هناك. وعلى الرغم من عدم حصولها على الجنسية الكويتية في بداية مشوارها الفني، إلا أنها استطاعت تحقيق نجاح باهر وباتت رمزًا للطرب الأصيل في الخليج والعالم العربي.

تزوجت نوال من الملحن الكويتي مشعل العروج وأنجبت منه ابنة وحيدة تدعى حنين. وقد ساهمت هذه الزيجة في استقرارها ونجاحها الفني.

أثار قرار سحب الجنسية من نوال جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والاجتماعية، حيث عبر الكثيرون عن تضامنهم معها. وقد اضطررت الفنانة إلى إجراء تغييرات على هويتها الفنية بعد هذا القرار.