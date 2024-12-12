هل يتراجع ريال مدريد عن ضم ألفونسو ديفيز؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يخطط للانسحاب من صفقة التعاقد مع المدافع الكندي، ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.

ديفيز ينتهي عقده مع البافاري، صيف 2025، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن، في حين أشارت تقارير في وقت سابق، لاقترابه من الانتقال لصفوف ريال مدريد.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن النادي الملكي يتجه لعدم الاستمرار في التفاوض مع المدافع الكندي.

وأفادت بأن ريال مدريد يشعر بالإحباط من ألفونسو ديفيز، بسبب عدم رده على العرض المالي الذي قدمه الميرنجي.

وأكدت الإذاعة أن بايرن ميونخ يضغط من أجل تجديد عقده، في حين ينتظر برشلونة تفعيل رافعة اقتصادية للدخول بقوة بالصفقة معتمداً كذلك على وجود هانزي فليك، الذي سبق له العمل مع ديفيز في بايرن ميونخ