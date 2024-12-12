جوائز الفيلم الفلسطيني “ينعاد عليكم”: ما الذي يجعله مميزًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - بعد فوزه بجائزة “أفضل سيناريو” في الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حصل الفيلم الفلسطيني “ينعاد عليكم” (Happy Holidays) على “النجمة الذهبية” في الدورة الـ21 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، الذي اختتم مؤخرًا، حيث نال إشادة كبيرة من لجنة التحكيم.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج إسكندر قبطي، وهو العمل الروائي الطويل الثاني له بعد 15 عامًا من فيلمه الأول “عجمي” الذي صدر في عام 2009 وحصل على جائزة من مهرجان كان السينمائي.

يتميز “ينعاد عليكم” بتناوله لقضية التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة في ظل النزاع العربي الإسرائيلي، من خلال منظور إنساني يركز على قيم التسامح ويرفض التحريض على الكراهية.

كما أن براعة إسكندر قبطي في تصوير تفاصيل الحياة البشرية والأماكن بدقة عالية تعود إلى نشأته في تل أبيب وانتمائه لعرب الداخل، مما يمنحه القدرة على تقديم عالم يعرفه جيدًا، على عكس أعمال أخرى تعتمد على انطباعات نمطية من الخارج.

يركز الفيلم على صراع الهوية والقيم داخل عائلة فلسطينية مسيحية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها.