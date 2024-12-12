تعرف على قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (2)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - أقيمت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا (2)، اليوم الخميس، والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية.

وتُقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير/شباط 2025، حيث تقام مباريات الذهاب بين 11- 13 فبراير، والإياب بين 18-20 فبراير.

وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:

– التعاون (السعودية) × الوكرة (قطر).

– الخالدية (البحرين) × تراكتور (إيران).

– الشارقة (الإمارات) × الحسين إربد (الأردن).

– الوحدات (الأردن) × شباب الأهلي (الإمارات).

– ليون سيتي سايلرز (سنغافورة) × موانج ثونج يونايتد (تايلاند).

– نام دينه (فيتنام) × سانفريس هيروشيما (اليابان).

– بورت إف سي (تايلاند) × جيونبوك هيونداي (كوريا الجنوبية).

– سيدني إف سي (أستراليا) × بانكوك يونايتد (تايلاند).