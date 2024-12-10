أتلانتا يفتقد جورجيو سكالفيني أمام ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - أكد جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق أتلانتا الإيطالي، غياب جورجيو سكالفيني مدافع الفريق، عن مواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بسبب الإصابة.

وقال جاسبريني: لسوء الحظ، عانى سكالفيني من مشكلة في كتفه اليوم، لقد أصيب بخلع جزئي، لذلك، لن يكون معنا.

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في الترتيب العام لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط (من انتصارين و3 هزائم)، بينما يحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.