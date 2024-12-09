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الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - يتصدر جوناثان دايفيد لاعب فريق ليل، ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة الـ 14 أمس الأحد:

1- جوناثان دايفيد (ليل): 11 هدفاً
2- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف
3- ماسون جرينوود (مارسيليا): 10 أهداف
4- كانغ إن لي (باريس سان جيرمان): 6 أهداف
5- حامد جونيور تراوري (أوكسير):6 أهداف
6- ارنود كاليموندو (رين): 6 أهداف
7- لويس هنريكي (مارسيليا): 6 أهداف
8- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 6 أهداف
9- كايتو ناكامورا (نيس): 6 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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