الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - يتصدر جوناثان دايفيد لاعب فريق ليل، ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة الـ 14 أمس الأحد:

1- جوناثان دايفيد (ليل): 11 هدفاً

2- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف

3- ماسون جرينوود (مارسيليا): 10 أهداف

4- كانغ إن لي (باريس سان جيرمان): 6 أهداف

5- حامد جونيور تراوري (أوكسير):6 أهداف

6- ارنود كاليموندو (رين): 6 أهداف

7- لويس هنريكي (مارسيليا): 6 أهداف

8- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 6 أهداف

9- كايتو ناكامورا (نيس): 6 أهداف