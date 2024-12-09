ارتفاع أسعار الذهب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، تلمسا لمؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2631.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوى في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولارا للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.20 دولارا للأوقية، لكن البلاديوم صعد 0.6 % إلى 962.10 دولارات للأوقية.