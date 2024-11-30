كيف تحمي شعرك أثناء النوم؟ دليل شامل للحفاظ على حيويته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعانين من جفاف وتقصف شعرك؟ هل تلاحظين أن شعرك يتشابك بسهولة بعد الاستيقاظ؟ قد يكون السبب في ذلك هو ما تفعليه بشعرك أثناء النوم. فالشعر يكون أكثر عرضة للتلف أثناء النوم بسبب الاحتكاك بالوسادة والحركات المتكررة. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لحماية شعرك أثناء النوم والحفاظ على صحته وجماله.

الاحتكاك بالوسادة: يؤدي احتكاك الشعر بغطاء الوسادة القطني إلى تلف الطبقة الخارجية للشعرة وجفافها.

ربط الشعر بإحكام: ربط الشعر بإحكام في ذيل حصان أو ضفيرة ضيقة يسبب التوتر على بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

النوم على شعر مبلل: النوم على شعر مبلل يجعله أكثر عرضة للتلف والتقصف.

استخدام منتجات الشعر الثقيلة: استخدام منتجات الشعر الثقيلة قبل النوم يجعل الشعر دهنيًا ويؤدي إلى انسداد المسام.

اختاري وسادة من الحرير أو الساتان: تساعد الوسادات المصنوعة من الحرير أو الساتان على تقليل الاحتكاك بين الشعر والوسادة، مما يقلل من التلف.

ارتدي قبعة ساتان: يمكنك ارتداء قبعة ساتان على رأسك أثناء النوم لحماية شعرك من الاحتكاك.

ربطي الشعر برفق: إذا كنتِ ترغبين في ربط شعرك أثناء النوم، فافعلي ذلك برفق باستخدام ربطة شعر ناعمة.

لا تنامي على شعر مبلل: تأكدي من تجفيف شعرك تمامًا قبل النوم.

استخدمي زيوت طبيعية: ضعي القليل من زيت جوز الهند أو زيت الأرغان على أطراف شعرك قبل النوم لتغذيته وحمايته.

تجنبي استخدام المنتجات الثقيلة: تجنبي استخدام الكثير من المنتجات على شعرك قبل النوم.

قصي أطراف شعرك بانتظام: يساعد قص أطراف الشعر بانتظام على التخلص من الأطراف المتقصفة.

ضفيرة فضفاضة: ضفيرة فضفاضة تحمي شعرك من التشابك وتقلل من الاحتكاك.

كعكة منخفضة: كعكة منخفضة وفضفاضة هي خيار جيد لحماية الشعر الطويل.

تسريحة الأناناس: جمعي شعرك في أعلى الرأس وربطيه برفق.

غيّري غطاء الوسادة بانتظام: غيّري غطاء الوسادة بانتظام للحفاظ على نظافتها.

شرب الماء بانتظام: شرب الماء بانتظام يساعد على ترطيب الشعر من الداخل.

تجنبي التوتر: التوتر يؤثر سلبًا على صحة الشعر، لذا حاولي الاسترخاء قبل النوم.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية شعرك أثناء النوم والحفاظ على حيويته ولمعانه. تذكري أن العناية بالشعر تبدأ من النوم، فاستثمري في روتين للعناية بشعرك أثناء الليل لتحصدي نتائج رائعة في الصباح.