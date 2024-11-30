الدوري الإنكليزي (13): آرسنال في ضيافة وست هام يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق نيوكاسل يونايتد في ضيافة كريستال بالاس، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت، يلعب نوتينغهام فورست مع إبسويتش تاون، وولفرهامبتون مع بورنموث، وبرينتفورد وليستر سيتي، فيما يلتقي وست هام يونايتد مع آرسنال الساعة 20:30.

أمس، تعادل برايتون وساوثهامبتون 1-1 في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 31 نقة، يليه برايتون ومانشستر سيتي بـ 23 نقطة لكل منهما، ولكل من تشيلسي وآرسنال 22 نقطة.