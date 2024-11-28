دوري المؤتمر الأوروبي: تشيلسي في ضيافة هايدنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات التالية وفق توقيت مكة المكرمة:

أستانا- كازاخستان × فيتوريا غيماريش- البرتغال- الساعة 20:45

سيلجي- سلوفينيا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا- الساعة 20:45

ذا نيو سينتس- ويلز × يورغوردين- السويد- الساعة 20:45

دينامو مينسك- روسيا البيضاء × كوبنهاجن- الدنمارك- الساعة 20:45

مولده- النرويج × أبويل نيقوسيا- قبرص- الساعة 20:45

باناثينايكوس- اليونان × هلسنكي- فنلندا- الساعة 20:45

سيركل بروج- بلجيكا × هارتس- اسكتلندا- الساعة 20:45

سانت جالين- سويسرا × باتشكا توبولا- صربيا- الساعة 20:45

هايدنهايم- ألمانيا × تشيلسي- إنكلترا- الساعة 20:45

بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × لاسك لينز- النمسا- الساعة 20:45

إف سي نوح- أرمينيا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا- الساعة 20:45

أومونيا نيقوسيا- قبرص × ليجيا وارسو- بولندا- الساعة 23:00

فيورنتينا- إيطاليا × بافوس- قبرص- الساعة 23:00

لوغانو- سويسرا × جينت- بلجيكا- الساعة 23:00

أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × ليرن- إيرلندا الشمالية- الساعة 23:00

رابيد فيينا- النمسا × شامروك روفرز- إيرلندا- الساعة 23:00

ملادا بوليسلاف- التشيك × ريال بيتيس- إسبانيا- الساعة 23:00

أمس: إسطنبول باشاك شهير- تركيا × بيتروكوب- مولدوفا 1-1

ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي قبل الجولة (4)

1- تشيلسي: 9 نقاط (16- 3)

2- ليجيا وارسو: 9 نقاط (8-0)

3- جاغيلونيا بياليستوك: 9 نقاط (7-1)

4- رابيد فيينا: 9 نقاط (6-1)

5- فيتوريا غيماريش: 9 نقاط (7- 3)

6- هايدنهايم: 9 نقاط (5-1)

7- شامروك روفرز: 7 نقاط (7- 3)

8- فيورنتينا: 6 نقاط (7- 4)

9- بافوس: 6 نقاط (5- 2)

10- أولمبيا ليوبليانا: 6 نقاط (5-2)

11- لوغانو: 6 نقاط (5-4)

12- هارتس: 6 نقاط (4- 3)

13- فيكينغور ريكيافيك: 6 نقاط (5-5)

14- جينت: 6 نقاط (5-5)

15- سيركل بروج: 4 نقاط (7-5)

16- يورغوردين: 4 نقاط (5-5)

17- أبويل نيقوسيا: 4 نقاط (3-3)

18- ريال بيتيس: 4 نقاط (3-3)

19- بوراك بانيا لوكا: 4 نقاط (2-3)

20- سيلجي: 3 نقاط (7-6)

21- اومونيا نيقوسيا: 3 نقاط (4-3)

22- باتشكا توبولا: 3 نقاط (4-5)

23- مولده: 3 نقاط (4-5)

24- ذا نيو سينتس: 3 نقاط (3-4)

25- أستانا: 3 نقاط (1-3)

26- هلسنكي: 3 نقاط (1-5)

27- سانت جالين: 3 نقاط (6- 11)

28- إف سي نوح: 3 نقاط (2- 9)

29- كوبنهاجن: نقطتان (4- 5)

30- لاسك لينز: نقطتان (2-4)

31- باناثينايكوس: نقطة واحدة (3- 7)

32- إسطنبول باشاك شهي: نقطة واحدة (4- 9)

33- ملادا بوليسلاف: دون نقاط (1-5)

34- دينامو مينسك: دون نقاط (1- 7)

35- ليرن: دون نقاط (2- 9)

36- بيتروكوب: دون نقاط (1-9)