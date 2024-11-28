نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي: تشيلسي في ضيافة هايدنهايم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات التالية وفق توقيت مكة المكرمة:
أستانا- كازاخستان × فيتوريا غيماريش- البرتغال- الساعة 20:45
سيلجي- سلوفينيا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا- الساعة 20:45
ذا نيو سينتس- ويلز × يورغوردين- السويد- الساعة 20:45
دينامو مينسك- روسيا البيضاء × كوبنهاجن- الدنمارك- الساعة 20:45
مولده- النرويج × أبويل نيقوسيا- قبرص- الساعة 20:45
باناثينايكوس- اليونان × هلسنكي- فنلندا- الساعة 20:45
سيركل بروج- بلجيكا × هارتس- اسكتلندا- الساعة 20:45
سانت جالين- سويسرا × باتشكا توبولا- صربيا- الساعة 20:45
هايدنهايم- ألمانيا × تشيلسي- إنكلترا- الساعة 20:45
بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك × لاسك لينز- النمسا- الساعة 20:45
إف سي نوح- أرمينيا × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا- الساعة 20:45
أومونيا نيقوسيا- قبرص × ليجيا وارسو- بولندا- الساعة 23:00
فيورنتينا- إيطاليا × بافوس- قبرص- الساعة 23:00
لوغانو- سويسرا × جينت- بلجيكا- الساعة 23:00
أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × ليرن- إيرلندا الشمالية- الساعة 23:00
رابيد فيينا- النمسا × شامروك روفرز- إيرلندا- الساعة 23:00
ملادا بوليسلاف- التشيك × ريال بيتيس- إسبانيا- الساعة 23:00
أمس: إسطنبول باشاك شهير- تركيا × بيتروكوب- مولدوفا 1-1
ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي قبل الجولة (4)
1- تشيلسي: 9 نقاط (16- 3)
2- ليجيا وارسو: 9 نقاط (8-0)
3- جاغيلونيا بياليستوك: 9 نقاط (7-1)
4- رابيد فيينا: 9 نقاط (6-1)
5- فيتوريا غيماريش: 9 نقاط (7- 3)
6- هايدنهايم: 9 نقاط (5-1)
7- شامروك روفرز: 7 نقاط (7- 3)
8- فيورنتينا: 6 نقاط (7- 4)
9- بافوس: 6 نقاط (5- 2)
10- أولمبيا ليوبليانا: 6 نقاط (5-2)
11- لوغانو: 6 نقاط (5-4)
12- هارتس: 6 نقاط (4- 3)
13- فيكينغور ريكيافيك: 6 نقاط (5-5)
14- جينت: 6 نقاط (5-5)
15- سيركل بروج: 4 نقاط (7-5)
16- يورغوردين: 4 نقاط (5-5)
17- أبويل نيقوسيا: 4 نقاط (3-3)
18- ريال بيتيس: 4 نقاط (3-3)
19- بوراك بانيا لوكا: 4 نقاط (2-3)
20- سيلجي: 3 نقاط (7-6)
21- اومونيا نيقوسيا: 3 نقاط (4-3)
22- باتشكا توبولا: 3 نقاط (4-5)
23- مولده: 3 نقاط (4-5)
24- ذا نيو سينتس: 3 نقاط (3-4)
25- أستانا: 3 نقاط (1-3)
26- هلسنكي: 3 نقاط (1-5)
27- سانت جالين: 3 نقاط (6- 11)
28- إف سي نوح: 3 نقاط (2- 9)
29- كوبنهاجن: نقطتان (4- 5)
30- لاسك لينز: نقطتان (2-4)
31- باناثينايكوس: نقطة واحدة (3- 7)
32- إسطنبول باشاك شهي: نقطة واحدة (4- 9)
33- ملادا بوليسلاف: دون نقاط (1-5)
34- دينامو مينسك: دون نقاط (1- 7)
35- ليرن: دون نقاط (2- 9)
36- بيتروكوب: دون نقاط (1-9)