إصابة الضفيرة العضدية: الأسباب والأعراض وطرق العلاج

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - تعتبر إصابة الضفيرة العضدية من الإصابات الشائعة والتي تؤثر على الأعصاب المسؤولة عن حركة الذراع واليد. يمكن أن تسبب هذه الإصابة ألمًا شديدًا، وتنميلاً، وضعفًا، وفي بعض الحالات الشديدة، شللاً.

ما هي الضفيرة العضدية؟

الضفيرة العضدية هي عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب تقع في الجزء السفلي من الرقبة وبداية الإبط. تلعب هذه الأعصاب دورًا حيويًا في نقل الإشارات العصبية من الحبل الشوكي إلى العضلات والأعضاء الحسية في الذراع واليد.

أسباب إصابة الضفيرة العضدية

تحدث إصابات الضفيرة العضدية نتيجة لعدة عوامل، منها:

الحوادث: مثل حوادث السيارات، والسقوط، والإصابات الرياضية.

الولادة: قد يتعرض بعض الأطفال حديثي الولادة، خاصة الذين لديهم وزن ولادة مرتفع أو ولادة صعبة، لإصابات في الضفيرة العضدية.

الأورام: قد تضغط الأورام على الأعصاب في الضفيرة العضدية وتسبب تلفها.

الالتهابات: يمكن أن تسبب بعض الالتهابات، مثل التهاب العصب العضدي، تلفًا في الأعصاب.

أعراض إصابة الضفيرة العضدية

تختلف أعراض إصابة الضفيرة العضدية باختلاف شدة الإصابة وموقع الضرر، ولكنها تشمل بشكل عام:

الألم: قد يكون الألم شديدًا وحارقًا، وقد ينتشر من الرقبة إلى الذراع واليد.

الضعف: فقدان القدرة على تحريك الذراع أو اليد بشكل طبيعي.

النميل والخدر: الشعور بوخز أو تنميل في الذراع أو اليد.

فقدان الحركة: في الحالات الشديدة، قد يؤدي تلف الأعصاب إلى شلل كامل في الذراع.

تشخيص إصابة الضفيرة العضدية

يقوم الطبيب بتشخيص إصابة الضفيرة العضدية من خلال:

الفحص البدني: يقوم الطبيب بفحص قوة العضلات وحساسية الذراع واليد.

التصوير الطبي: مثل الأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب.

تخطيط كهربية العضل: يقيس هذا الاختبار النشاط الكهربائي في العضلات والأعصاب.

علاج إصابة الضفيرة العضدية

يعتمد علاج إصابة الضفيرة العضدية على شدة الإصابة ومدى الضرر الذي لحق بالأعصاب. قد يشمل العلاج:

العلاج الطبيعي: يساعد العلاج الطبيعي على تقوية العضلات وتحسين الحركة.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية لتخفيف الألم والالتهاب.

الجراحة: في بعض الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح الأعصاب التالفة.

ملاحظة: من المهم استشارة الطبيب فورًا عند الشعور بأي أعراض تشير إلى إصابة في الضفيرة العضدية، حيث أن التشخيص والعلاج المبكر يحسنان فرص التعافي بشكل كبير.