كيفية حفظ الليمون: دليل شامل للحفاظ على نضارة الليمون لفترة أطول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - هل تعبت من تلف الليمون بسرعة بعد شرائه؟ هل تبحث عن طرق فعالة لحفظ الليمون والحفاظ على نكهته لمدة أطول؟ إليك دليل شامل لكافة الطرق المتاحة لحفظ الليمون، سواء كان كاملاً أو مقطعاً أو حتى عصيراً.

لماذا يجب الحفاظ على الليمون؟

الليمون من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويستخدم على نطاق واسع في الطهي والمشروبات والتنظيف. للحفاظ على فوائده الغذائية واستخدامه في أي وقت، يجب اتباع الطرق الصحيحة لتخزينه.

طرق تخزين الليمون

الحفظ في درجة حرارة الغرفة:

مدة الحفظ: أسبوع واحد.

الطريقة: ضع الليمون الكامل على سطح العمل في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

التخزين في الثلاجة:

مدة الحفظ: شهر واحد.

الطريقة: ضع الليمون الكامل في كيس بلاستيكي محكم الغلق أو في حاوية مغلقة في درج الخضروات بالثلاجة.

حفظ الليمون المقطع:

مدة الحفظ: 5-7 أيام.

الطريقة: لف شرائح الليمون بورق بلاستيكي أو ضعها في وعاء محكم الغلق في الثلاجة.

عصر الليمون وتخزين العصير:

مدة الحفظ: 4 أيام.

الطريقة: ضع عصير الليمون في زجاجة زجاجية محكمة الغلق أو في وعاء بلاستيكي آمن غذائياً في الثلاجة.

تجميد الليمون:

مدة الحفظ: 3-4 أشهر.

الليمون الكامل: اغسله وجففه جيداً ثم ضعه في كيس تجميد.

شرائح الليمون: قطعه إلى شرائح رفيعة وجمدها على صينية ثم انقلها إلى كيس تجميد.

عصير الليمون: ضع العصير في قوالب الثلج أو في أكياس تجميد صغيرة.