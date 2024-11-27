الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 28-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والشمالية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.