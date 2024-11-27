هل تعالج الساعة البيولوجية السمنة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - فهم الساعة البيولوجية وكيفية تأثيرها على وزن الجسم

الساعة البيولوجية، والمعروفة أيضًا بالنظام اليومي للجسم، تلعب دورًا حيويًا في عدة وظائف حيوية، بما في ذلك النوم والاستيقاظ، ودرجة حرارة الجسم، والإفرازات الهرمونية، والهضم. لكن ما أصبح حديث الساعة في الدراسات الحديثة هو مدى تأثير هذه الساعة على وزن الجسم، بل وهل يمكنها أن تلعب دورًا في معالجة السمنة.

ما هي الساعة البيولوجية؟

الساعة البيولوجية هي آلية داخلية تتناغم مع الضوء والظلام في البيئة المحيطة، وتتحكم في إيقاع الأنشطة البيولوجية في الجسم على مدار اليوم. يتم التحكم في هذه العمليات عن طريق جزء من الدماغ يسمى “النواة فوق التصالبية”، والتي تتلقى إشارات من الضوء لضبط الإيقاع اليومي.

الساعة البيولوجية والوزن: الربط بين الإيقاع اليومي والسمنة

تؤثر الساعة البيولوجية على كيفية معالجة الجسم للطعام في أوقات مختلفة من اليوم. إليكم كيف يمكن لذلك أن يؤثر على الوزن:

التمثيل الغذائي: يختلف التمثيل الغذائي على مدار اليوم، حيث أنه يكون أسرع خلال النهار مقارنةً بالمساء. الإخلال بهذا الإيقاع بتناول وجبات كبيرة أو عالية السعرات في المساء قد يساهم في زيادة الوزن.

يختلف التمثيل الغذائي على مدار اليوم، حيث أنه يكون أسرع خلال النهار مقارنةً بالمساء. الإخلال بهذا الإيقاع بتناول وجبات كبيرة أو عالية السعرات في المساء قد يساهم في زيادة الوزن. الشعور بالجوع: ترتبط مستويات هرمون الجوع “الجريلين” بالساعات البيولوجية، حيث تزيد في أوقات معينة من اليوم، مما قد يجعل الشخص يشعر بالجوع في أوقات يتوقع فيها الجسد استهلاك الطعام.

ترتبط مستويات هرمون الجوع “الجريلين” بالساعات البيولوجية، حيث تزيد في أوقات معينة من اليوم، مما قد يجعل الشخص يشعر بالجوع في أوقات يتوقع فيها الجسد استهلاك الطعام. النوم والوزن: تؤثر الساعة البيولوجية بشكل كبير على مدة ونوعية النوم. الأرق أو قلة النوم المرتبطة باضطرابات الساعة البيولوجية قد تزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة.

توجيهات لتنظيم الساعة البيولوجية لتحسين الصحة وفقدان الوزن

للاستفادة من الساعة البيولوجية في جهود فقدان الوزن، إليك بعض النصائح:

الحفاظ على جدول نوم منتظم: الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يمكن أن يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

تناول الوجبات في وقت ثابت: الحرص على تناول الوجبات في أوقات ثابتة يساعد الجسم على توقع وقت تناول الطعام مما ينظم مستويات الهرمونات المتعلقة بالجوع والشبع.

التعرض للضوء الطبيعي: التعرض للضوء في الصباح الباكر يمكن أن يساعد على ضبط الساعة البيولوجية بشكل صحيح.

في الختام، هناك علاقة قوية بين الساعة البيولوجية ووزن الجسم. من خلال فهم هذه العلاقة، يمكننا اتخاذ خطوات فعالة للمساعدة في التحكم في الوزن والحد من السمنة من خلال تنظيم أنماط الحياة اليومية.