القبض على 3 مقيمين بجدة لترويجهم مادة الحشيش

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر.

وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

وفي هذا السياق، تدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات. يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، بالإضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.