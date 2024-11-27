رامي عياش يستعد لإحياء حفل استثنائي في أبو ظبي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - يستعد البوب ستار رامي عياش لإحياء حفل مميز يترقبه جمهوره في Beach Rotana – أبو ظبي يوم 30 نوفمبر 2024، في سهرة فنية استثنائية ستكون واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية لهذا الموسم.

هذا الحفل المنتظر هو مناسبة يلتقي فيها رامي عياش مع محبيه ليقدم لهم أداءً مميزًا يمزج بين الإحساس العالي والموسيقى التي تميز بها على مدار مسيرته. كما سيقدم مجموعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور، إلى جانب مفاجآت أخرى تضفي على الأمسية رونقاً خاصاً.