تفاصيل النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإماراتي القطري، إطلاق النسخة الثانية من البطولة خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2025..

وستشمل النسخة الثانية إقامة 4 بطولات، بمشاركة 8 فرق، مقسمة بين 4 أندية إماراتية ومثلها قطرية، على الشكل التالي:

– البطولة الأولى: تحمل اسم “درع التحدي”، وتجمع بين الريان (وصيف الدوري القطري)، ونظيره شباب الأهلي (وصيف الدوري الإماراتي) في 16 يناير بمدينة الدوحة.

– البطولة الثانية: تحمل اسم “كأس السوبر” وتجمع النصر (وصيف كأس رئيس الإمارات) مع نادي قطر وصيف (كأس أمير قطر) في 17 يناير في دبي.

– البطولة الثالثة: تحمل اسم “درع السوبر” وتجمع بين السد (حامل لقب الدوري القطري) والوصل (بطل الدوري الإماراتي) في 18 يناير بالدوحة.

– البطولة الرابعة: تحمل اسم “كأس التحدي” وتجمع الوحدة (بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مع الوكرة (بطل كأس قطر) في 19 يناير في مدينة أبوظبي.

جدير بالذكر، أن النسخة الأولى من الحدث تضمنت بطولتين، حيث توج العربي القطري بكأس السوبر الإماراتي القطري، بعد تغلبه على ضيفه الشارقة بهدف دون مقابل.

بينما توج شباب الأهلي الإماراتي بدرع السوبر الإماراتي القطري، بتغلبه على ضيفه الدحيل القطري 2-1، في دبي.