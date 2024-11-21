فتاة سورية تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - حققت مدربة الباليه السورية يارا خضير، إنجازًا عالميًا استثنائيًا بتحطيمها رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث نجحت في أداء أطول مسافة في وضعية الـ “split” على دراجتين متحركتين. جاء ذلك كجزء من فعاليات اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، الذي يُقام سنويًا للاحتفاء بأفضل المواهب والإنجازات العالمية.

يارا خضير: من السويداء إلى الشهرة العالمية

يارا، وهي من مدينة السويداء السورية وتقيم حاليًا في دبي، بدأت مشوارها مع الباليه منذ الصغر، حيث أظهرت موهبة فريدة في هذا المجال. ومع مرور السنوات، استطاعت أن تجمع بين شغفها بالباليه والرياضة لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات التي حصدت ألقابًا رياضية وفنية على المستوى العالمي.

وفي تصريح خاص لها بعد تحقيق الإنجاز، قالت يارا:

“شعوري لا يوصف! كنت دائمًا أحلم بتحقيق شيء مميز يمكن أن يُلهم الآخرين. التحضير لهذا الرقم القياسي استغرق مني شهورًا طويلة من التدريب والالتزام، وكانت هناك لحظات شك وإرهاق، لكني لم أستسلم. هذا الإنجاز ليس فقط لي، بل لكل شخص يؤمن بأن الإرادة والإصرار يمكن أن يحققان المستحيل.”

اليوم العالمي لموسوعة غينيس: منصة للاحتفاء بالإبداع

اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية يُعد حدثًا سنويًا فريدًا يجمع أفضل المواهب حول العالم للاحتفال بالإنجازات البشرية. وتعتبر غينيس السلطة الرسمية لرصد وتوثيق الأرقام القياسية العالمية، ما يضيف بُعدًا رسميًا ومصداقية عالية لهذه الإنجازات.

صعود يارا إلى العالمية

حقق اسم يارا خضير شهرة واسعة بفضل أدائها المذهل ومشاركاتها المتنوعة في فعاليات رياضية وفنية، حيث استطاعت أن تثبت أن الحدود لا وجود لها أمام الطموح. وأصبح إنجازها هذا مصدر إلهام للشباب حول العالم، خاصة للفتيات اللاتي يطمحن لتحقيق أحلامهن رغم كل التحديات.

من جانبها، دعت يارا جميع الشباب والشابات إلى السعي وراء أحلامهم والعمل بجد لتحقيق أهدافهم، مؤكدة أن الدعم الذي حظيت به من عائلتها وأصدقائها كان له دور كبير في مسيرتها.

بإنجازها هذا، دخلت يارا خضير التاريخ من أوسع أبوابه، وأكدت أن الطموح لا يعرف حدودًا، خاصة عندما يكون مصحوبًا بالشغف والإصرار.