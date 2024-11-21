شرطة رأس الخيمة تُشكل مجلس الشباب الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - عقد مجلس شباب شرطة رأس الخيمة الاجتماع التنسيقي لتشكيله الجديد، بحضور النقيب إبراهيم محمد الجيري رئيس مجلس الشباب – مدير فرع الإعلام الإلكتروني بشرطة رأس الخيمة وأعضاء فريق المجلس.

واستمع رئيس المجلس إلى آراء وتطلعات أعضاء المجلس، وتم طرح أفضل المقترحات التطويرية ومناقشة أبرز الخطط الاستراتيجية التي تدعم أهداف ومؤشرات عمل المجلس، وتم توزيع المهام والأدوار بين أعضاء الفريق، مع التأكيد على تقديم أفضل الافكار والحلول الإبداعية والمبادرات التي تدعم العمل الشبابي الشرطي في رأس الخيمة.