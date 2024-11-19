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تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة (12): السنغال تواجه بوروندي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، منتخبا السنغال وبوروندي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها فازت مالاوي على بوركينافاسو 3-0

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية عشرة
مالاوي × بوروندي 2-3
السنغال × بوركينافاسو 1-1
بوروندي × السنغال 0-1
بوركينافاسو × مالاوي 3-1
بوركينافاسو × بوروندي 4-1
السنغال × مالاوي 4-0
بوروندي × بوركينافاسو 0-2
مالاوي × السنغال 0-1
بوروندي × مالاوي 0-0
بوركينافاسو × السنغال 0-1
مالاوي × بوركينافاسو 3-0

ترتيب المجموعة الثانية عشرة
1- السنغال: 13 نقطة (8- 1)- تأهلت
2- بوركينافاسو: 10 نقاط (10-7)- تأهلت
3- بوروندي: 4 نقاط (4- 9)
4- مالاوي: 4 نقاط (6- 11)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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