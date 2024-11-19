تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة (12): السنغال تواجه بوروندي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، منتخبا السنغال وبوروندي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها فازت مالاوي على بوركينافاسو 3-0

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية عشرة

مالاوي × بوروندي 2-3

السنغال × بوركينافاسو 1-1

بوروندي × السنغال 0-1

بوركينافاسو × مالاوي 3-1

بوركينافاسو × بوروندي 4-1

السنغال × مالاوي 4-0

بوروندي × بوركينافاسو 0-2

مالاوي × السنغال 0-1

بوروندي × مالاوي 0-0

بوركينافاسو × السنغال 0-1

مالاوي × بوركينافاسو 3-0

ترتيب المجموعة الثانية عشرة

1- السنغال: 13 نقطة (8- 1)- تأهلت

2- بوركينافاسو: 10 نقاط (10-7)- تأهلت

3- بوروندي: 4 نقاط (4- 9)

4- مالاوي: 4 نقاط (6- 11)