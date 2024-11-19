العالم اليوم - الكرملين: استخدام السلاح النووي إجراء قسري شديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء في تعقيب على مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقيدة النووية المحدثة، إن نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا جاء في الوقت المناسب وأن استخدام الأسلحة النووية إجراء قسري شديد.

وأضاف أن تحديث العقيدة النووية كان مطلوبا لتتماشى الوثيقة مع الوضع السياسي الراهن، مشيرا إلى أن روسيا تتخذ دائما موقفا مسؤولا وتبذل جهودا للحد من التهديد النووي.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب وسط الحديث عن خطط لاستخدام صواريخ "أتاكمز" الأميركية بعيدة المدى في منطقة كورسك الروسية.

وأوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2023، في سياق الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا الاتحادية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الثلاثاء مرسوم العقيدة النووية المحدثة.

والمبدأ الأساسي في هذه العقيدة هو سياسات روسيا في مجال الردع النووي، والتي تتلخص في: