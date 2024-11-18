خطوة جديدة تقرب برشلونة من التعاقد مع موهبة أرجنتينية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطوة جديدة قام بها برشلونة من أجل التعاقد مع موهبة ريفر بليت الأرجنتيني، فرانكو ماستانتونو، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة أرسل كشافين، مؤخراً، لمتابعة اللاعب، بهدف جمع معلومات أكبر، تمهيداً للتحرك الرسمي من أجل التعاقد معه.

ويبلغ ماستانتونو من العمر 17 عاماً، ولديه عقد مع ريفر بليت، حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو، يرتفع إلى 50 مليون يورو، خلال الأيام العشرة الأخيرة من كل فترة انتقالات.

يشار إلى أن ريال مدريد، كان مهتماً بالحصول على خدمات اللاعب، ولكنه انسحب من الصفقة، وفقاً للعديد من التقارير الصحفية.